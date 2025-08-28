Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima de hoy

Hoy en Misiones, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, brindando un inicio de jornada fresco. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, las temperaturas en Misiones aumentarán hasta un máximo de 18.2°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y se prevén vientos moderados con ráfagas que podrían alcanzar los 16 km/h. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, sin grandes variaciones en el cielo y las temperaturas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones

Se recomienda llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. Para el mediodía y la tarde, una vestimenta cómoda y liviana será suficiente. Mantente hidratado y no olvides proteger tu piel del sol cuando los rayos sean más intensos, a pesar de la presencia de nubes.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Hoy, el amanecer en Misiones está previsto para las 07:30, mientras que el atardecer será a las 17:57. Aprovecha la luz solar para realizar actividades al aire libre durante estas horas.