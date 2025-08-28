Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy en Misiones, el clima presentará un cielo parcialmente nuboso desde la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 6.8°C, brindando un inicio de jornada fresco. A lo largo de la mañana, no se esperan precipitaciones significativas, con una humedad relativa alta que alcanzará el 97%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones
Durante la tarde, las temperaturas en Misiones aumentarán hasta un máximo de 18.2°C. El cielo permanecerá parcialmente nublado y se prevén vientos moderados con ráfagas que podrían alcanzar los 16 km/h. Hacia la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, sin grandes variaciones en el cielo y las temperaturas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Misiones
Se recomienda llevar un abrigo ligero durante las primeras horas del día debido a las bajas temperaturas. Para el mediodía y la tarde, una vestimenta cómoda y liviana será suficiente. Mantente hidratado y no olvides proteger tu piel del sol cuando los rayos sean más intensos, a pesar de la presencia de nubes.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy, el amanecer en Misiones está previsto para las 07:30, mientras que el atardecer será a las 17:57. Aprovecha la luz solar para realizar actividades al aire libre durante estas horas.