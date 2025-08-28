Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
Hoy en Neuquén, el clima se presentará mayormente nuboso durante la mañana con temperaturas que iniciarán en los 4.9°C. Podremos experimentar una leve subida en las temperaturas, mientras el viento sopla con una velocidad media alrededor de 8 km/h. La humedad relativa será significativa, alcanzando un valor del 35%. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones en esta parte del día, lo cual garantizará una mañana tranquila para las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
En horas de la tarde, el panorama climático continuará sin mayores cambios, con el cielo permaneciendo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán los 17°C, ofreciendo una jornada agradable para quienes deseen pasar tiempo fuera. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, por lo que se aconseja tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. Al anochecer, el clima se mantendrá estable, sin precipitaciones previstas, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo una noche fresca y confortable.