Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima hoy

Hoy en Neuquén, el clima se presentará mayormente nuboso durante la mañana con temperaturas que iniciarán en los 4.9°C. Podremos experimentar una leve subida en las temperaturas, mientras el viento sopla con una velocidad media alrededor de 8 km/h. La humedad relativa será significativa, alcanzando un valor del 35%. Cabe destacar que no se esperan precipitaciones en esta parte del día, lo cual garantizará una mañana tranquila para las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

En horas de la tarde, el panorama climático continuará sin mayores cambios, con el cielo permaneciendo parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán los 17°C, ofreciendo una jornada agradable para quienes deseen pasar tiempo fuera. La velocidad del viento aumentará ligeramente, alcanzando hasta 13 km/h, por lo que se aconseja tomar precauciones al realizar actividades al aire libre. Al anochecer, el clima se mantendrá estable, sin precipitaciones previstas, y las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, ofreciendo una noche fresca y confortable.