Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Diario
Canal 26
Por Canal 26
jueves, 28 de agosto de 2025, 06:05

Para la mañana de hoy en Río Negro, el pronóstico anuncia un cielo principalmente despejado con temperaturas mínimas de alrededor de 6.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, lo que aportará un aire fresco a la mañana. La humedad se mantendrá en un rango cercano al 82%, ofreciendo un ambiente fresco pero confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.1°C. Hacia la noche, el cielo se mantendrá con algunas nubes persistentes, mientras que el viento seguirá soplando con una intensidad que no superará los 13 km/h. El nivel de humedad disminuirá ligeramente, ofreciendo una noche fresca y agradable. Es importante mencionar que no se esperan precipitaciones significativas durante el día.

Recuerde protegerse adecuadamente si va a estar al aire libre por períodos prolongados, ya que aunque no hay precipitaciones, el viento puede incrementar la sensación térmica de frío.