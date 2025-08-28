Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Diario

Para la mañana de hoy en Río Negro, el pronóstico anuncia un cielo principalmente despejado con temperaturas mínimas de alrededor de 6.8°C. Los vientos soplarán a una velocidad media de 22 km/h, lo que aportará un aire fresco a la mañana. La humedad se mantendrá en un rango cercano al 82%, ofreciendo un ambiente fresco pero confortable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde, el clima continuará siendo parcialmente nuboso, y las temperaturas alcanzarán un máximo de 17.1°C. Hacia la noche, el cielo se mantendrá con algunas nubes persistentes, mientras que el viento seguirá soplando con una intensidad que no superará los 13 km/h. El nivel de humedad disminuirá ligeramente, ofreciendo una noche fresca y agradable. Es importante mencionar que no se esperan precipitaciones significativas durante el día.

Recuerde protegerse adecuadamente si va a estar al aire libre por períodos prolongados, ya que aunque no hay precipitaciones, el viento puede incrementar la sensación térmica de frío.