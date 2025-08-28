Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima en Salta

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

En Salta, durante la mañana, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. La humedad recae en torno al 47% y se anticipan vientos de moderada intensidad, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Es aconsejable tener a mano una remera o un abrigo ligero, ya que el ambiente se mantendrá fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C. La humedad relativa se espera que aumente a lo largo del día y los vientos podrían intensificarse, alcanzando rachas de hasta 35 km/h. No se prevé lluvia, lo que favorece actividades al aire libre.