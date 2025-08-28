Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

jueves, 28 de agosto de 2025, 06:05

Pronóstico del tiempo para hoy en Salta

En Salta, durante la mañana, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 3.4°C. La humedad recae en torno al 47% y se anticipan vientos de moderada intensidad, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h. Es aconsejable tener a mano una remera o un abrigo ligero, ya que el ambiente se mantendrá fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Durante la tarde y noche, el cielo continuará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas alcanzarán un máximo de 21.2°C. La humedad relativa se espera que aumente a lo largo del día y los vientos podrían intensificarse, alcanzando rachas de hasta 35 km/h. No se prevé lluvia, lo que favorece actividades al aire libre.