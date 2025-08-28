Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

jueves, 28 de agosto de 2025, 06:05

¿Cómo estará el clima en San Juan durante el día?

Para la mañana, San Juan espera un día con condiciones mayormente despejadas. La temperatura mínima rondará los 9.2°C, lo cual lo hace un día ideal para actividades al aire libre durante las horas más tempranas. El viento se presentará a una velocidad media de hasta 11 km/h, lo que podría generar una brisa agradable mientras el sol asciende.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá con cielos mayormente despejados y la temperatura máxima alcanzando los 20.4°C. No se espera precipitaciones, por lo que es un buen día para planear salidas nocturnas. La humedad permanecerá entre un 33% y un 61%, agregando un leve frescor en el ambiente. El viento podría incrementarse con ráfagas máximas de hasta 17 km/h alrededor de la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

En San Juan, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Por otro lado, el ciclo lunar indica que la luna saldrá a las 17:55 y se ocultará a las 08:00.