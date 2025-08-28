Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Hoy

¿Cómo estará el clima en San Juan durante el día?

Para la mañana, San Juan espera un día con condiciones mayormente despejadas. La temperatura mínima rondará los 9.2°C, lo cual lo hace un día ideal para actividades al aire libre durante las horas más tempranas. El viento se presentará a una velocidad media de hasta 11 km/h, lo que podría generar una brisa agradable mientras el sol asciende.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde y noche, el clima se mantendrá con cielos mayormente despejados y la temperatura máxima alcanzando los 20.4°C. No se espera precipitaciones, por lo que es un buen día para planear salidas nocturnas. La humedad permanecerá entre un 33% y un 61%, agregando un leve frescor en el ambiente. El viento podría incrementarse con ráfagas máximas de hasta 17 km/h alrededor de la región.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

En San Juan, el sol saldrá a las 08:29 y se pondrá a las 18:37. Por otro lado, el ciclo lunar indica que la luna saldrá a las 17:55 y se ocultará a las 08:00.