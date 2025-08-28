Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima en San Luis

Este jueves, el clima en San Luis mostrará condiciones variadas a lo largo del día. Durante la mañana, la temperatura mínima será de 7.5°C, ascendiendo hasta un máximo de 17.7°C. El cielo permanecerá parcialmente nuboso, pero no se anticipa precipitación alguna, asegurando una mañana serena para el público local.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, el clima continuará siendo agradable. Las condiciones mantendrán cielos parcialmente nubosos, con vientos suaves alcanzando los 10 kilómetros por hora. No se pronostican lluvias cayendo durante este periodo, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Este jueves, el amanecer en San Luis se producirá a las 08:25, mientras que el atardecer será a las 18:24, proporcionando un día con algo más de 10 horas de luz solar. Se espera que estas condiciones favorezcan a los que aman observar el cielo nocturno, brindando más tiempo para disfrutar de tales observaciones.