Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025
Esta mañana en Santa Cruz, se anticipa un clima parcialmente nuboso con un amanecer espectacular. Con temperaturas mínimas de 6.4°C, el clima estará acompañado de una humedad relativa de 87%. Es un comienzo de día que promete ser apacible, aunque el viento estará presente con ráfagas alcanzando los 16 km/h, producto de un sistema de presiones moderadas.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Hacia la tarde y noche, el clima continuará mostrando características similares. Las temperaturas podrían elevarse hasta 43.6°C, brindando un contraste notable con la frescura de la mañana. El viento mantendrá una velocidad constante, con picos de hasta 22 km/h, mientras que el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Es recomendable tomar precauciones frente a este dinamismo en las condiciones atmosféricas, especialmente en actividades al aire libre o en zonas abiertas.
Un cielo despejado ofrecerá una oportunidad ideal para la observación astronómica. Con un atardecer a las 17:34 y la puesta de la luna a las 09:33, es un buen momento para disfrutar de un evento celeste único.