Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima y Tiempo

Esta mañana en Santa Cruz, se anticipa un clima parcialmente nuboso con un amanecer espectacular. Con temperaturas mínimas de 6.4°C, el clima estará acompañado de una humedad relativa de 87%. Es un comienzo de día que promete ser apacible, aunque el viento estará presente con ráfagas alcanzando los 16 km/h, producto de un sistema de presiones moderadas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Hacia la tarde y noche, el clima continuará mostrando características similares. Las temperaturas podrían elevarse hasta 43.6°C, brindando un contraste notable con la frescura de la mañana. El viento mantendrá una velocidad constante, con picos de hasta 22 km/h, mientras que el cielo permanecerá parcialmente cubierto. Es recomendable tomar precauciones frente a este dinamismo en las condiciones atmosféricas, especialmente en actividades al aire libre o en zonas abiertas.

Un cielo despejado ofrecerá una oportunidad ideal para la observación astronómica. Con un atardecer a las 17:34 y la puesta de la luna a las 09:33, es un buen momento para disfrutar de un evento celeste único.