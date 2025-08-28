Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima diario

Amanecer en Santa Fe

Esta mañana en Santa Fe, se presentará un cielo parcialmente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C y los 18.5°C. La humedad será del 85%, lo que podría influir en la sensación térmica. El viento soplará con una velocidad aproximada de 11 km/h, ofreciendo una brisa fresca que acompañará el clima matutino. No se espera lluvia por la mañana, lo que permite disfrutar de un trayecto al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Por la tarde, el clima se mantendrá estable y se elevará, alcanzando la máxima de 18.5°C. Los vientos continuarán a una velocidad media de 11 km/h. A medida que avance la tarde, las nubes se mantendrán presentes pero sin probabilidades de precipitación. Hacia la noche, la temperatura comenzará a bajar progresivamente. El viento persistirá, aunque con menor intensidad, ofreciendo una noche tranquila y agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Hoy, el sol hará su aparición en Santa Fe a las 7:59 am, brindando luz y calidez al inicio del día. Al cerrar la jornada, el ocaso llegará a las 6:06 pm, dando paso a la serenidad de la noche.

Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día parcialmente nublado para realizar actividades al aire libre, teniendo en cuenta las condiciones climáticas presentes. Manténgase informado sobre cambios en el clima.