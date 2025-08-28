Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

jueves, 28 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo en la mañana para Santiago Del Estero

Esta mañana en Santiago del Estero se anticipa un día parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas de alrededor de 9.5°C. La velocidad del viento estará en un máximo de 11 km/h, propiciando una sensación fresca durante las primeras horas. La humedad podría llegar a un 63%, sugiriendo un ambiente húmedo pero agradable para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

A lo largo de la tarde, las condiciones climatológicas se mantendrán estables, con el cielo parcialmente nuboso y temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 22°C. Los vientos aumentarán hasta 16 km/h pero no se esperan precipitaciones. Durante la noche, la temperatura descenderá y el viento se reducirá, brindando un clima más tranquilo y cálido. No se prevé lluvia, lo que lo convierte en una noche ideal para actividades al aire libre.