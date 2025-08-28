Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Pronóstico Diario

Mañana en Tierra Del Fuego

El clima hoy en Tierra Del Fuego amanecerá con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de -0.6°C. El sol aparecerá en el horizonte alrededor de las 9:54, dando paso a un día fresco. Se espera una probabilidad de precipitación del 93%, aunque no se espera que sea significativa, lo que significa que la llovizna podría ser ligera. Los vientos se mantendrán en una velocidad media de 9 km/h, asegurando un ambiente estable y sin mayores riesgos meteorológicos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

La tarde traerá una leve subida en las temperaturas hasta los 2.9°C como máximo, permaneciendo la nubosidad y la posibilidad de lluvias muy bajas. El viento podría intensificarse levemente, alcanzando ráfagas máximas de hasta 32 km/h, por lo que se aconseja tener precaución si tiene actividades al aire libre. La humedad a lo largo de la jornada alcanzará hasta un 96%, creando una sensación más fría de lo que indican los termómetros.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

Las observaciones astronómicas para este jueves señalan que el sol se ocultará a las 17:12, culminando el día de manera serena. La fase lunar actual es Menguante Gibosa, lo cual puede afectar la visibilidad y las actividades relacionadas con la observación del cielo.