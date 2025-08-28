Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este jueves 28 de agosto de 2025

Clima Local

En Tucumán, el clima comenzará la mañana con un cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.5°C. La humedad será notable al iniciar el día, prometiendo una atmósfera fresca para quienes salgan temprano. Se prevé que los vientos soplen a una velocidad máxima de 7 km/h, lo que implica un día mayormente apacible de intensidad moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Por la tarde las condiciones climáticas mantendrán un ambiente parcialmente nuboso. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 22.4°C haciendo la tarde agradable. La sensación térmica será suave, con la máxima de los vientos alcanzando 11 km/h. Para la noche, se espera que el clima permanezca similar, con cielos despejados en gran parte, proporcionando una vista despejada para cualquier observación astronómica casual. La posibilidad de lluvia es inexistente, por lo que se puede disfrutar de actividades nocturnas al aire libre sin preocupación.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 28 de agosto de 2025

El sol saldrá a las 08:06 y se pondrá a las 18:35, brindando horas de luz ideales para llevar a cabo distintas tareas al aire libre. Esta jornada atraerá a todos aquellos que desean contemplar un bello atardecer en la provincia de Tucumán.

Recuerde siempre revisar el estado del tiempo antes de realizar planes al aire libre para evitar cualquier inconveniente inesperado.