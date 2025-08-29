Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Condiciones climáticas

Este clima matutino en Catamarca se presenta con nubosidad parcial. Se espera que la temperatura mínima alcance los 6.4°C, mientras que la humedad relativa estará en un promedio del 43.5%. Los vientos soplarán desde el norte a una velocidad máxima de 16 km/h, lo que mantendrá el clima fresco durante las primeras horas del día. No hay indicios de lluvias significativas por la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

En las horas de la tarde, la temperatura en Catamarca alcanzará su punto máximo alrededor de los 23.7°C. El cielo continuarán parcialmente nuboso y los vientos podrían intensificarse con ráfagas que lleguen hasta los 21 km/h. Sin embargo, la probabilidad de precipitaciones sigue siendo nula, lo que asegura un clima estable para la jornada vespertina. Al caer la noche, el clima se volverá más fresco con una temperatura mínima en torno a los 6.4°C, acompañado de una ligera disminución en la velocidad del viento, haciendo que la noche sea más amena.

Observaciones astronómicas

El amanecer en Catamarca será a las 07:53 mientras que el atardecer se producirá a las 18:33, permitiendo disfrutar de más de 10 horas de luz diurna.