Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima hoy

Comenzando el día en Chubut, el clima presenta un **amanecer despejado** con una temperatura mínima de alrededor de **7.3°C**. A lo largo de la mañana, el cielo estará mayormente claro, brindando un entorno apacible para realizar actividades al aire libre. La **humedad** se mantendrá en un nivel de comodidad, situándose alrededor del 47%, perfecta para disfrutar de esta franja horaria.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la **tarde**, se espera que las **temperaturas asciendan** hasta alcanzar un máximo de **14.7°C**, acompañadas de un ligero incremento en los **vientos** que soplarán a una velocidad media de **22 km/h**. Hacia la noche, el **clima** tenderá a conservar su estabilidad, con un modesto descenso en los niveles de temperatura mientras el cielo se mantiene mayormente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

En cuanto a las *observaciones astronómicas*, el **sol** se elevará en el horizonte a las 08:49 y se ocultará a las 17:51. Más tarde, la **luna** hará su aparición a las 16:57 y se despedirá a las 08:28 del día siguiente. Estos tiempos ofrecen una oportunidad excelente para apreciar tanto el **amanecer** como el **atardecer** de este viernes en Chubut.