Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima diario

Hoy en Ciudad de Buenos Aires, se espera un clima con predominio de cielos nubosos a lo largo de la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 8.6°C, brindándonos un ambiente ligeramente fresco para comenzar el día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 8 km/h, lo que añadirá una ligera brisa matutina.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

En la tarde y noche, el clima se mantendrá parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán máximas de 16°C. La humedad en el ambiente se espera alta, alcanzando el 78%. Los vientos pueden aumentar su intensidad llegando a 12 km/h, sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas durante esta jornada.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

Según los pronósticos astronómicos, el sol hará su primera aparición en el horizonte a las 07:57 AM y se despedirá a las 17:50 PM, brindándonos un hermoso atardecer para cerrar el día. La luna tendrá su salida a las 17:04 PM y se ocultará nuevamente a las 07:28 AM.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Para hoy, se aconseja llevar un abrigo ligero, especialmente durante las primeras horas del día. Se sugiere tener un paraguas a mano solo como precaución ante posibles cambios inesperados del tiempo en esta temporada.