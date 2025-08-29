Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025
Clima de la mañana en Corrientes
En la mañana de hoy, Corrientes despertará con un cielo parcialmente nuboso. Las condiciones climáticas prevén temperaturas mínimas de 8.2°C, ofreciendo un ambiente relativamente fresco para comenzar la jornada. La humedad máxima está estimada en un considerable 94%, lo cual puede dar la sensación de un clima un poco más frío de lo que indican las temperaturas. Las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades de hasta 19 km/h. Esto significa que si tienes actividades al aire libre planeadas, sería recomendable llevar una capa adicional de ropa.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes
A medida que avanza el día, el clima en Corrientes seguirá mostrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 18.8°C, lo cual es razonablemente cálido para esta época del año. Durante la noche, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente y que el viento mantenga una velocidad promedio de 6 km/h, proporcionando una brisa suave que será bastante agradable.
En relación a los fenómenos astronómicos, el sol saldrá a las 7:42 de la mañana y se pondrá a las 18:08. Estos datos son importantes si planeas actividades al aire libre que dependan de la luz natural.