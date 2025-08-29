Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Tiempo y clima

Clima de la mañana en Corrientes

En la mañana de hoy, Corrientes despertará con un cielo parcialmente nuboso. Las condiciones climáticas prevén temperaturas mínimas de 8.2°C, ofreciendo un ambiente relativamente fresco para comenzar la jornada. La humedad máxima está estimada en un considerable 94%, lo cual puede dar la sensación de un clima un poco más frío de lo que indican las temperaturas. Las ráfagas de viento pueden alcanzar velocidades de hasta 19 km/h. Esto significa que si tienes actividades al aire libre planeadas, sería recomendable llevar una capa adicional de ropa.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avanza el día, el clima en Corrientes seguirá mostrando un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 18.8°C, lo cual es razonablemente cálido para esta época del año. Durante la noche, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente y que el viento mantenga una velocidad promedio de 6 km/h, proporcionando una brisa suave que será bastante agradable.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

En relación a los fenómenos astronómicos, el sol saldrá a las 7:42 de la mañana y se pondrá a las 18:08. Estos datos son importantes si planeas actividades al aire libre que dependan de la luz natural.