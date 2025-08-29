Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025
Clima en Formosa para la mañana
Durante la mañana en Formosa, el clima se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 7.9°C, lo que podría demandar un abrigo ligero en las primeras horas del día. La humedad se perfila en niveles elevados, alcanzando un pico del 96%. Los vientos soplarán con una intensidad moderada de hasta 9 km/h, creando una ligera sensación de frescor.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa
En la tarde, las temperaturas en Formosa ascenderán gradualmente, alcanzando un máximo de 20.5°C, lo que ofrecerá un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad seguirá alta, así que es recomendable llevar consigo hidratación si se planea salir. Mientras que las nubes podrán dar paso a intervalos de un sol radiante, no se esperan lluvias significativas.
El viento, no obstante, continuará soplando, manteniendo una velocidad promedio de 9 km/h.
Observaciones astronómicas
Este viernes, 29 de agosto de 2025, el amanecer está previsto a las 07:37 hs, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:08 hs. Estos momentos son ideales para disfrutar del inicio y cierre de la luz del día.