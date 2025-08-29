Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Meteo y clima

Clima en Formosa para la mañana

Durante la mañana en Formosa, el clima se presentará parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas serán de alrededor de 7.9°C, lo que podría demandar un abrigo ligero en las primeras horas del día. La humedad se perfila en niveles elevados, alcanzando un pico del 96%. Los vientos soplarán con una intensidad moderada de hasta 9 km/h, creando una ligera sensación de frescor.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, las temperaturas en Formosa ascenderán gradualmente, alcanzando un máximo de 20.5°C, lo que ofrecerá un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. La humedad seguirá alta, así que es recomendable llevar consigo hidratación si se planea salir. Mientras que las nubes podrán dar paso a intervalos de un sol radiante, no se esperan lluvias significativas.

El viento, no obstante, continuará soplando, manteniendo una velocidad promedio de 9 km/h.

Observaciones astronómicas

Este viernes, 29 de agosto de 2025, el amanecer está previsto a las 07:37 hs, mientras que el atardecer tendrá lugar a las 18:08 hs. Estos momentos son ideales para disfrutar del inicio y cierre de la luz del día.