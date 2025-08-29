Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima diario

Esta mañana en Jujuy, la clima estará marcado por cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas de 4.2°C. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia es nula y se espera un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán un máximo de 18.4°C, manteniéndose el cielo parcialmente nuboso. Los vientos se presentarán con una velocidad media que puede llegar a 10 km/h. La noche continuará con condiciones similares, sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de una velada tranquila en Jujuy.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Jujuy

Es recomendable vestir cómodo y abrigarse por la mañana debido al frío. El uso de protector solar sigue siendo importante en horas pico. Manténgase siempre informado sobre posibles cambios en el tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

El sol saldrá hoy a las 08:01 y se ocultará a las 18:41 en Jujuy. Aproveche al máximo las horas de luz del día para realizar sus actividades.