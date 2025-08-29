Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 29 de agosto de 2025, 06:03

Durante la jornada de hoy en La Pampa, el clima presentará condiciones parcialmente nubosas por la mañana. Las temperaturas matutinas se mantendrán entre los 7.1°C, con un porcentaje de humedad máxima de 79. Asimismo, los vientos serán predominantes del oeste, alcanzando hasta los 14 km/h y algunas ráfagas podrían llegar a 29 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Para la tarde, las temperaturas subirán hasta un máximo de 18.4°C. Durante este período, no se esperan precipitaciones significativas. La noche continuará con condiciones similares, sin lluvias y con un clima agradable. Una humedad mínima de 40 se registrará, manteniendo el ambiente fresco.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025: El amanecer está previsto a las 08:25, mientras que el atardecer será a las 18:08. No se esperan fenómenos astronómicos relevantes durante la jornada.

