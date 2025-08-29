Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima actualizado

En la mañana de hoy en Mendoza, el clima se presenta con características despejadas, ideal para disfrutar al aire libre si es posible. Las temperaturas alcanzarán los 14.5°C, con una humedad del 62%. Los vientos soplarán con una media de 22 km/h, generando una sensación de fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En las últimas horas del día, las condiciones climáticas en Mendoza se mantendrán estables y con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas durante la tarde y noche oscilarán entre los 10°C y 17°C. La fuerza del viento se incrementará ligeramente durante la tarde, alcanzando velocidades máximas de 22 km/h, haciendo que se sienta un poco más de frío.

Recomendaciones: A lo largo del día, es aconsejable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas nocturnas. También, no olvides hidratarte bien y aplicar protector solar si planeas estar al sol durante mucho tiempo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

El amanecer será alrededor de las 08:34, y el atardecer llegará a las 18:35. Estos horarios son ideales para quienes disfrutan de la observación astronómica del amanecer y atardecer en Mendoza.