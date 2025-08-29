Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Este viernes en Misiones el clima se presenta con pocas nubes, permitiendo un día agradable. descubre más sobre el clima de hoy para obtener detalles. La temperatura mínima será alrededor de 6.8°C y alcanzar una máxima de 18.2°C. La humedad rondará el 97% a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y la noche, se espera que Misiones continúe con cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas seguirán el mismo rango previsto, manteniéndose agradables para la provincia. No se espera precipitación, siendo un día propicio para actividades al aire libre.

La máxima velocidad del viento alcanzará 16 km/h, proveniente desde el sudoeste, sin ráfagas fuertes, promoviendo un ambiente tranquilo.

Estas condiciones del tiempo brindan una oportunidad ideal para disfrutar de un viernes sin preocupaciones climáticas significativas.

Observaciones astronómicas

Para los interesados en los fenómenos astronómicos, el amanecer está previsto a las 07:30 mientras que la puesta de sol será a las 17:57.