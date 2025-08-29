Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima hoy

Para hoy en Neuquén, se anticipa un clima parcialmente nuboso con temperaturas entre los 4.9°C y 17°C. La temperatura máxima alcanzará los 17°C, lo que indica un día moderadamente fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde, se espera que las condiciones climáticas se mantengan similares a la mañana. El viento soplará con una velocidad máxima de 8 km/h, lo que hará que la sensación térmica no varíe demasiado. Hacia la noche, el cielo continuará parcialmente cubierto, con una temperatura agradable alrededor de los 16°C.

Es importante considerar que la humedad alcanzará niveles del 75%, lo que podría incrementar la sensación de frío.

Observaciones astronómicas

La salida del sol será a las 08:22, mientras que la puesta del sol está prevista para las 18:16.