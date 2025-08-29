Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

En el clima de esta mañana en Río Negro, se experimentará un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas de 6.8°C. Las condiciones serán óptimas para quienes disfruten salir de casa en este tipo de escenarios. A lo largo de la mañana, la humedad rondará en el 82%, asegurando un ambiente fresco. Aunque el día empieza con pocas probabilidades de lluvia, se recomienda seguir atentos a cualquier cambio repentino.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Para el transcurso de la tarde y noche, las condiciones climáticas en Río Negro mantendrán un carácter mayormente nuboso con una temperatura máxima alcanzando los 17.1°C. La intensidad del viento será considerable con una velocidad media de 22 km/h, y las ráfagas potencialmente alcanzando los 43 km/h. La humedad se mantendrá alta, experimentando un rango entre 45 y 82 por ciento. Las condiciones no mostrarán un gran potencial de precipitaciones, por lo que quienes planeen actividades al aire libre están respaldados por una alta probabilidad de un clima seco.

Observaciones astronómicas para hoy en Río Negro

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte alrededor de las 08:33 AM, permitiendo disfrutar de una mañana iluminada. Por su parte, el ocaso sucederá a las 17:51 PM, concluyendo así con la jornada diurna. Para quienes disfrutan de los fenómenos astronómicos, estas horas son cruciales para programar cualquier tipo de observación.

