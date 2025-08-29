Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Pronóstico Diario
viernes, 29 de agosto de 2025

Hoy en Salta, el clima estará caracterizado por una mañana con cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima rondará los 3.4°C, por lo que se recomienda abrigarse en las primeras horas del día. Durante la mañana, es probable que se experimenten vientos con una velocidad máxima de 8 km/h que podrían hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Por la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, aunque las temperaturas aumentarán, alcanzando máximas de hasta 21.2°C. El cielo podría permanecer parcialmente nuboso durante el resto del día. Los vientos seguirán soplando con menos intensidad, por lo que será un buen momento para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 07:28 y se pondrá a las 18:40. Además, hoy habrá luna llena, lo que garantizará un espectáculo celestial perfecto para los amantes de la astronomía.