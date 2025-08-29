Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Estado del clima

Pronóstico del tiempo en San Juan

El clima en San Juan comienza esta mañana del 29 de agosto con cielos parcialmente despejados y una mínima de 9.2°C. Durante las primeras horas del día, no se esperan precipitaciones, lo que significa un alivio para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre. La humedad será moderada, con un nivel máximo de 61%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Hacia la tarde, el clima se mantiene con pocas nubes, alcanzando una temperatura máxima de 20.4°C. No se prevén lluvias, y los vientos soplarán a una velocidad máxima de 17 km/h. Por la noche, el clima continúa estable, con condiciones ideales para las actividades nocturnas o simplemente para disfrutar de un paseo al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Si planea salir, se recomienda llevar ropa ligera durante el día debido a las altas temperaturas pero no olvidar un abrigo ligero para la noche. También es ideal utilizar protección solar y mantenerse hidratado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

El amanecer en San Juan será a las 08:29 y el anochecer llegará a las 18:37. La luz diurna será la compañera perfecta para disfrutar las actividades planificadas para este viernes.