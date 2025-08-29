Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima y tiempo

Clima en San Luis

Hoy en San Luis, clima estable sin precipitaciones. Las temperaturas mínimas estarán alrededor de 7.5°C por la mañana. Durante el día, la humedad se espera que alcance un máximo de 66%, y los vientos soplarán con una velocidad máxima de 22 km/h, haciendo que la mañana sea agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde-noche, el clima en San Luis continuará sin precipitaciones. Las temperaturas máximas llegarán hasta los 17.7°C, con vientos que se mantendrán a velocidades similares al resto del día. Se espera que el cielo permanezca parcialmente nuboso, brindando una atmósfera tranquila. La temperatura se mantendrá en un rango cómodo, ideal para las actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025. La salida del sol está programada para las 08:25 y el atardecer para las 18:24, un tiempo perfecto para disfrutar de hermosos paisajes al final del día.