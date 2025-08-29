Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025
Reporte Climático
Clima en Santa Cruz esta mañana
En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 4.7°C y máxima de 40.5°C. La velocidad del viento podría llegar hasta los 35 km/h, acompañado de una humedad del 90%. Se recomienda tomar precauciones al salir debido al fuerte viento.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Durante la tarde y noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que irán en descenso desde 40.5°C hacia niveles más frescos. Los vientos continuarán siendo fuertes por la noche, con ráfagas alcanzando hasta 49 km/h. La humedad permanecerá elevada.
Una jornada para mantenerse informado sobre el estado del tiempo y tomar medidas adecuadas para protegerse del viento.