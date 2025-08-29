Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

viernes, 29 de agosto de 2025, 06:05

Clima en Santa Cruz esta mañana

En la mañana de hoy en Santa Cruz, el clima será parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 4.7°C y máxima de 40.5°C. La velocidad del viento podría llegar hasta los 35 km/h, acompañado de una humedad del 90%. Se recomienda tomar precauciones al salir debido al fuerte viento.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde y noche, el clima seguirá parcialmente nuboso, con temperaturas que irán en descenso desde 40.5°C hacia niveles más frescos. Los vientos continuarán siendo fuertes por la noche, con ráfagas alcanzando hasta 49 km/h. La humedad permanecerá elevada.

Una jornada para mantenerse informado sobre el estado del tiempo y tomar medidas adecuadas para protegerse del viento.