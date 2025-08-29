Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025
Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con una mezcla de condiciones que incluyen un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 7.9°C y un máximo de 18.5°C. Durante la mañana, se anticipa un ambiente fresco con humedad en torno al 85%, lo que podría hacer que se sienta más frío de lo que marca el termómetro.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe
A medida que avanza el día, el cielo seguirá mostrando algunas nubes, pero con intervalos de sol. La velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, aumentando la sensación térmica. A lo largo de la tarde y noche no se anticipan lluvias, así que las condiciones permanecerán relativamente estables.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte santaferino a las 07:59 y se despedirá con otro atardecer a las 18:06, ofreciendo alrededor de 10 horas de luz solar.