Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

viernes, 29 de agosto de 2025, 06:05

Hoy en Santa Fe, el clima se presentará con una mezcla de condiciones que incluyen un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 7.9°C y un máximo de 18.5°C. Durante la mañana, se anticipa un ambiente fresco con humedad en torno al 85%, lo que podría hacer que se sienta más frío de lo que marca el termómetro.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

A medida que avanza el día, el cielo seguirá mostrando algunas nubes, pero con intervalos de sol. La velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, aumentando la sensación térmica. A lo largo de la tarde y noche no se anticipan lluvias, así que las condiciones permanecerán relativamente estables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 29 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol hará su aparición en el horizonte santaferino a las 07:59 y se despedirá con otro atardecer a las 18:06, ofreciendo alrededor de 10 horas de luz solar.