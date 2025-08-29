Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Clima hoy
Canal 26
Por Canal 26
viernes, 29 de agosto de 2025, 06:05

Clima en la mañana en Santiago Del Estero

Este viernes en Santiago Del Estero, el clima será parcialmente nuboso, con temperaturas que se moverán entre los 9.5°C al amanecer y alcanzarán un máximo de 22°C durante el día. Los vientos soplarán con una velocidad media de 18 km/h, lo cual podría sumar a la sensación de frescura en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que la temperatura descienda lentamente hasta los 9.5°C al caer la noche. La humedad se espera que sea alta, alrededor de un 63%, incrementando la sensación térmica. Por supuesto, no se anticipan lluvias durante la jornada, por lo que será un día ideal para salir a disfrutar del aire libre.

También podría interesarte

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este viernes 29 de agosto de 2025

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol saldrá a las 08:04 y se pondrá a las 18:29, proporcionando un buen intervalo para disfrutar de actividades al aire libre sin demasiada exposición a la radiación solar intensa.