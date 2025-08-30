Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Hoy

Este sábado en Catamarca, el clima comenzará la jornada con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas en la mañana oscilarán entre 6.4°C, por lo que es recomendable vestirse en capas para enfrentar el frío matutino. Sin embargo, se espera que el termómetro suba rápidamente alcanzando picos de 23.7°C hacia el mediodía. El viento soplará con una velocidad moderada de hasta 16 km/h, lo que mantendrá el ambiente fresco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso, y no hay pronóstico de lluvias para el día de hoy. Si bien la humedad alcanzará un máximo del 65%, no representa una amenaza significativa para actividades al aire libre. El viento podría intensificarse ligeramente, llegando hasta 21 km/h por momentos, continuando con velocidades en general suaves. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas en Catamarca

Además, para quienes disfrutan de las observaciones astronómicas, el sol se pondrá a las 18:33, y la luna no será visible hasta las primeras horas de la madrugada, lo cual proporciona una ventana para observar el cielo estrellado sin la interferencia de la luz lunar.