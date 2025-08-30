Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Chubut

Este sábado, Chubut se verá bajo un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 7.3°C, haciendo que el aire fresco sea una constante. La máxima humedad del día alcanzará el 79%, proporcionándonos un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, el clima mantendrá las características de la mañana, con el cielo aún parcialmente cubierto. Se prevé que las temperaturas máximas lleguen a los 14.7°C, un incremento que traerá un leve alivio al frescor matutino. Los vientos, predominando del noreste, tendrán una velocidad máxima de aproximadamente 31 km/h, adding a brisk touch to the afternoon and night. Hacia la noche, la humedad se mantendrá alta, alrededor del 60%, aunque con menos intensidades de viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49 y se despedirá a las 17:51. Durante la noche, la luna saldrá a las 16:57 y se esconderá a las 08:28, ofreciendo un contraste perfecto para las observaciones astronómicas si el cielo lo permite.