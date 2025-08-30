Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Chubut
sábado, 30 de agosto de 2025, 06:01

Este sábado, Chubut se verá bajo un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán alrededor de los 7.3°C, haciendo que el aire fresco sea una constante. La máxima humedad del día alcanzará el 79%, proporcionándonos un ambiente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Por la tarde, el clima mantendrá las características de la mañana, con el cielo aún parcialmente cubierto. Se prevé que las temperaturas máximas lleguen a los 14.7°C, un incremento que traerá un leve alivio al frescor matutino. Los vientos, predominando del noreste, tendrán una velocidad máxima de aproximadamente 31 km/h, adding a brisk touch to the afternoon and night. Hacia la noche, la humedad se mantendrá alta, alrededor del 60%, aunque con menos intensidades de viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:49 y se despedirá a las 17:51. Durante la noche, la luna saldrá a las 16:57 y se esconderá a las 08:28, ofreciendo un contraste perfecto para las observaciones astronómicas si el cielo lo permite.