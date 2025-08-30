Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el <strong>clima</strong> este sábado 30 de agosto de 2025

Tiempo hoy

Este sábado 30 de agosto de 2025, en Ciudad De Buenos Aires, se espera un inicio de día con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h, sumándose a una humedad del 62%. La sensación del clima durante la mañana será fresca aunque agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Hacia la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán parcialmente nubosas, avanzando hacia una temperatura máxima de 16°C. Los vientos serán más notorios, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h, brindando un clima ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que hace propicio cualquier plan al aire libre en la capital.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El amanecer ocurrirá a las 07:57 y el atardecer será a las 17:50, permitiéndonos disfrutar de un día completo para distintas observaciones astronómicas.