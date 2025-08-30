Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el <strong>clima</strong> este sábado 30 de agosto de 2025
Este sábado 30 de agosto de 2025, en Ciudad De Buenos Aires, se espera un inicio de día con cielo parcialmente nuboso y una temperatura mínima de 8.6°C. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 8 km/h, sumándose a una humedad del 62%. La sensación del clima durante la mañana será fresca aunque agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires
Hacia la tarde y noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán parcialmente nubosas, avanzando hacia una temperatura máxima de 16°C. Los vientos serán más notorios, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 12 km/h, brindando un clima ideal para actividades al aire libre. No se prevén lluvias, lo que hace propicio cualquier plan al aire libre en la capital.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025
El amanecer ocurrirá a las 07:57 y el atardecer será a las 17:50, permitiéndonos disfrutar de un día completo para distintas observaciones astronómicas.