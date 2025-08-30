Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Previsión Meteorológica

El clima de hoy en Corrientes se presenta con un día parcialmente nuboso y con una temperatura máxima de 18.8°C. Durante la mañana, las condiciones serán tranquilas, aunque existe una leve posibilidad de precipitación, ya que la probabilidad es baja pero no descartada. Se espera que la humedad alcance picos del 94%. Además, los vientos predominantes vendrán del este a una velocidad de aproximadamente 6 km/h, proporcionando una brisa fresca al comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En las horas de la tarde y la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nuboso con temperaturas que rondarán los 18°C al atardecer, descendiendo ligeramente durante la noche. La humedad relativa será aún elevada, y los vientos podrían aumentar su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 9 km/h. Será una jornada sin mayores incidencias meteorológicas, ideal para actividades al aire libre siempre y cuando se esté preparado para posibles sorpresas del tiempo.