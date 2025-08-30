Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima y pronóstico

Para este sábado 30 de agosto de 2025, el clima en Formosa se pronostica con cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas estarán entre los 7.9°C de mínima y alcanzarán los 20.5°C como máxima. La humedad llegará hasta el 96%, acompañada de vientos con ráfagas que podrían alcanzar velocidades de hasta 17 km/h, proporcionando un aire fresco a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En la tarde, la nubosidad continuará siendo moderada, y las temperaturas rondarán los 20.5°C, disminuyendo ligeramente hacia la noche. El viento se mantendrá constante, aunque la intensidad podría aumentar ligeramente. Se recomienda estar preparado para posibles cambios rápidos en las condiciones meteorológicas. No se espera lluvia durante el día, siendo un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas

Este sábado 30 de agosto de 2025, el sol en Formosa hará su aparición a las 07:37 de la mañana, deleitando con su luz hasta el atardecer, programado para las 18:08. Estas condiciones astronómicas son ideales para observadores del cielo que deseen disfrutar del espectáculo del atardecer, con un cielo despejado que promete vistas espectaculares.