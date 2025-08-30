Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima de Jujuy

Condiciones del clima en Jujuy esta mañana

El clima de hoy en Jujuy nos trae un comienzo de jornada con condiciones parcialmente nubladas. Las temperaturas mínimas se ubican en torno a los 4.2°C, generando una sensación fresca. A lo largo de la mañana, los vientos estarán moderados con rachas que podrían alcanzar los 13 km/h. La humedad será variable, presentándose en niveles relativos del 46%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Ya en las horas de la tarde, las condiciones se mantendrán similares, aunque las temperaturas tenderán a elevarse, alcanzando un máximo de 18.4°C. El cielo continuará con nubosidad parcial que podría dispersarse ocasionalmente, pero sin grandes cambios. Durante la noche, no se esperan precipitaciones, y el clima se mantendrá estático. Los vientos tenderán a disminuir, lo que asegura una noche tranquila y con poca variación en las condiciones atmosféricas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las condiciones astronómicas, hoy el sol hará su salida a las 08:01 y se pondrá a las 18:41. Estas horas marcan los momentos del día y lo que dejamos atrás con el ocaso.