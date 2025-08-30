Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Actual

El clima en La Pampa para esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, ofreciendo una jornada fresca para arrancar el día. Pese a la nubosidad, no se espera lluvia, lo que facilitará las actividades matutinas al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el cielo permanecerá similarmente parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.4°C. El viento soplará desde el sector sur a una velocidad máxima de 14 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h, lo que permitirá una mejor circulación de aire. La humedad relativa varía entre un 40% y un 79%. Estas condiciones hacen de la tarde y noche un momento ideal para disfrutar al aire libre sin preocuparse por condiciones adversas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el firmamento a las 08:25 de la mañana y se despedirá a las 18:08, permitiendo aproximadamente diez horas de luz diurna. Este período de luz es perfecto para quienes buscan aprovechar la naturaleza o realizar actividades recreativas.