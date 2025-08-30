Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

sábado, 30 de agosto de 2025, 06:02

El clima en La Pampa para esta mañana se presenta con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C, ofreciendo una jornada fresca para arrancar el día. Pese a la nubosidad, no se espera lluvia, lo que facilitará las actividades matutinas al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde, el cielo permanecerá similarmente parcialmente nuboso, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18.4°C. El viento soplará desde el sector sur a una velocidad máxima de 14 km/h, con ráfagas de hasta 29 km/h, lo que permitirá una mejor circulación de aire. La humedad relativa varía entre un 40% y un 79%. Estas condiciones hacen de la tarde y noche un momento ideal para disfrutar al aire libre sin preocuparse por condiciones adversas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El sol hará su aparición en el firmamento a las 08:25 de la mañana y se despedirá a las 18:08, permitiendo aproximadamente diez horas de luz diurna. Este período de luz es perfecto para quienes buscan aprovechar la naturaleza o realizar actividades recreativas.