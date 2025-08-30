Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima de hoy

Hoy en Mendoza habrá cielo parcialmente nuboso con una temperatura mínima de alrededor de 6.6°C. Según el pronóstico, la temperatura podría llegar hasta un máximo de 17.5°C. A lo largo del día, se esperan vientos con una velocidad media de 11 km/h. La humedad máxima alcanzará un 62%, por lo que es recomendable vestirse de acuerdo a las condiciones climáticas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares, con cielos que permanecerán parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre los valores mencionados, manteniendo un ambiente templado durante la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Mendoza

Es recomendable salir con un paraguas o impermeable debido a la probabilidad de que puedan registrarse algunos chubascos esporádicos. Asegúrese de tener precaución si debe realizar actividades al aire libre dadas las condiciones de nubosidad parcial y potenciales vientos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El sol hará su aparición a las 08:05 horas y se ocultará a las 18:35 horas, proporcionando un notable espacio de tiempo para realizar observaciones astronómicas. Así que, para aquellos interesados en disfrutar de las estrellas, será un buen día para hacerlo justo antes de la puesta del sol.