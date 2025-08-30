Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Actual
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 30 de agosto de 2025, 06:03

Durante la mañana, el clima en Misiones presentará condiciones mayormente tranquilas. El cielo se mantendrá parcialmente nuboso con una temperatura mínima que llegará a los 6.8°C. La humedad alcanzará un 51%, ofreciendo un ambiente fresco y agradable. Los vientos soplarán a una velocidad máxima de 5 km/h, sin causar mayores molestias.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

En la tarde, se prevé que la temperatura alcance los 18.2°C, con un clima mayormente despejado y una humedad moderada alcanzando el 97%. Durante la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo estables, con cielos mayormente despejados y un ambiente cálido.

Observaciones astronómicas

El sol saldrá a las 7:30 y se ocultará a las 17:57, permitiendo disfrutar de 10 horas y 27 minutos de luz solar. La luna comenzará su ascenso a las 6:56 y se pondrá a las 17:16. Dado que no hay precipitaciones previstas, estas condiciones proporcionan una buena oportunidad para actividades al aire libre.