Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Diario

Observaciones astronómicas para hoy en Neuquén

Este sábado, el clima en Neuquén se presentará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17°C y descenderán a un mínimo de 4.9°C. El viento será una constante durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Hacia la tarde y noche, el cielo continuará parcialmente nublado, manteniendo la tendencia del día. Las temperaturas se mantendrán estables, y la humedad alcanzará un máximo del 75%. El viento seguirá siendo un factor a considerar, aunque su intensidad podría disminuir.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

Para los aficionados a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 8:47 AM y se pondrá a las 6:16 PM, permitiendo unas largas horas de luz para disfrutar del día.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Neuquén

Dado que no se esperan precipitaciones significativas, es un buen día para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantener una chaqueta liviana a mano por si las temperaturas bajan repentinamente. Recuerde proteger su piel del sol, a pesar de la nubosidad.