Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima en Río Negro

Este sábado 30 de agosto de 2025, el clima en Río Negro comenzará con un cielo parcialmente cubierto y condiciones frescas en la mañana. Las temperaturas matutinas se mantendrán entre 6.8°C, ofreciendo una jornada agradable para disfrutar del aire libre. La humedad relativa será perceptible, lo que podría hacer que el frescor sea un poco más notable en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avance el día, las condiciones del tiempo se mantendrán estables, con una temperatura máxima de 17.1°C que permitirá disfrutar de actividades al aire libre durante la tarde. La nubosidad parcial se mantendrá y los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 22 km/h, proveniente del sector norte. Hacia la noche, el descenso térmico será gradual, permitiendo una temperatura agradable para las actividades vespertinas.

Recuerda llevar un abrigo ligero si sales temprano o planeas permanecer al aire libre hasta la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

Para los interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:33 y se pondrá a las 17:51. Estos horarios proporcionan una extensa ventana de luz solar para disfrutar de las actividades diurnas. Mientras tanto, la luna hará su aparición en el cielo a las 16:59, ofreciendo un espectáculo celeste al finalizar la jornada.