Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Previsión meteorológica

Pronóstico del tiempo para la mañana de hoy en Salta

Este día en Salta iniciará con un clima agradable y cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 3.4°C, subiendo gradualmente a medida que el sol comience a iluminar la ciudad. Se prevé una humedad alta, alcanzando un máximo del 91%. Sin embargo, la presencia del viento, con ráfagas que podrían llegar hasta los 8 km/h, brindará una sensación de frescura en el ambiente. Para más información sobre el clima durante el día, puede visitar nuestro sitio.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Con el avance del día hacia la tarde y noche, se espera que continúe el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas, que podrían alcanzar hasta los 21.2°C, ofrecerán un entorno cálido pero cómodo. Es importante estar preparado ante posibles cambios del clima, ya que las condiciones atmosféricas son propicias para ello. Aunque no se anticipan lluvias, el viento mantendrá una velocidad constante que refrescará las noches salteñas.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol aparecerá en el horizonte a las 08:03 y se despedirá alrededor de las 18:40. Este fenómeno natural proporciona un marco ideal para disfrutar de Salta durante el día, con el cielo ofreciendo una vista impresionante.