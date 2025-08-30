Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Estado Climático

Hoy en San Juan, el clima se presenta con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se registrarán cerca de los 9.2°C, manteniendo una atmósfera fresca. La velocidad del viento alcanzará hasta 11 km/h, ofreciendo una sensación agradable en las actividades matutinas. La humedad se sitúa en un nivel máximo del 61%, lo que proporciona una sensación de confort sin llegar al límite de lo incómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Por la tarde, las temperaturas subirán, alcanzando un máximo de 20.4°C y persisten las condiciones de nubes parciales. Esta variación térmica sugiere llevar una prenda ligera para la tarde más fresca. La incidencia del viento sigue siendo baja, con ráfagas que no superarán los 11 km/h, aportando a la tranquilidad del día. Finalmente, durante la noche, se mantendrá un ambiente mayormente estable, con un descenso en la temperatura sin alteraciones significativas del clima.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 30 de agosto de 2025

El sol hará su aparición hoy a las 08:29 y se pondrá a las 18:37, por lo que se espera un día suficientemente largo para disfrutar de las actividades al aire libre. Para los interesados en las observaciones astronómicas, el punto lunar aparecerá a las 17:55 y ocultará a las 08:00, brindando una ventana temporal favorable para la contemplación estelar.