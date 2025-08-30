Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025
Pronóstico para este sábado en Santa Cruz
En Santa Cruz, el clima para hoy promete ser variado. Desde la mañana se espera un cielo parcialmente nuboso con temperaturas mínimas cerca de 3.4°C. La máxima proyectada sobre el mediodía alcanzará 7.3°C, sin probabilidad de lluvia observable durante esta franja del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Para la tarde y noche, se mantendrá el cielo mayormente nuboso, aunque sin precipitaciones significativas. Se experimentará un aumento en la velocidad del viento, alcanzando hasta 25 km/h, lo cual incrementará la sensación térmica de frío. Por otro lado, la humedad se mantendrá en valores altos, rondando el 95%, aumentando la sensación de frescor durante las horas nocturnas.
Considerando que las condiciones climáticas serán frescas y ventosas, se recomienda usar ropa abrigada y permanecer atentos a los posibles cambios bruscos de temperatura. Es recomendable también revisar el pronóstico actualizado antes de realizar actividades al aire libre.