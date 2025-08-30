Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima Hoy

Clima en la mañana

Hoy, el clima en Santa Fe comenzará con un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas en las horas matutinas oscilarán entre los 7.9°C, mostrando una jornada fresca. No se esperan precipitaciones durante la mañana, lo que permitirá disfrutar de aire libre con comodidad. La humedad durante este periodo alcanzará niveles mínimos de aproximadamente 46.3%, ofreciendo un ambiente seco y agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Avanzando hacia la tarde, el clima parcialmente nuboso persistirá, con temperaturas alcanzando los 18.5°C. Con el aumento del calor, se experimentará mayor confort al aire libre. El viento se mantendrá con una velocidad máxima de 21 km/h, proporcionando una ventilación suave en la ciudad. Durante la noche, la caída de temperaturas hacia los 7.9°C marcará el regreso de un ambiente más fresco, con el cielo permaneciendo parcialmente cubierto.

Observaciones astronómicas: No se espera lluvia significativa, por lo tanto, es una buena oportunidad para la observación del cielo.