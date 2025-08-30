Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este sábado 30 de agosto de 2025

Clima diario
Canal 26
Por Canal 26
sábado, 30 de agosto de 2025, 06:04

En Santiago Del Estero, el clima de hoy trae consigo un comienzo de jornada con condiciones parcialmente nubosas. Durante la mañana, las temperaturas mínimas se mantendrán alrededor de los 9.5°C, ofreciendo una sensación fresca. Para más información sobre el clima, no dude en consultar el enlace proporcionado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Por la tarde, se espera que las temperaturas asciendan hasta alcanzar una máxima de 22°C, con una continuidad en el clima parcialmente nuboso. Los vientos se presentarán con una velocidad máxima de hasta 26 km/h, proporcionando una brisa que acompaña el atardecer. Por la noche, el clima se mantendrá sin cambios significativos, concluyendo el día con condiciones estables y una humedad que rondará el 63%.