Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima Hoy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 31 de agosto de 2025, 06:00

Condiciones del tiempo en la mañana

En la mañana de este domingo, Buenos Aires estará parcialmente nuboso. La clima será templado con una temperatura mínima de alrededor de 5.6°C. La humedad alcanzará un máximo del 92%, haciendo que la sensación de frescura sea notable. Los vientos soplarán consistentemente a una velocidad de 10 km/h, predominantemente desde el sur.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde y la noche, el tiempo se mantendrá estable con cielos en su mayoría nublados. Las temperaturas diurnas llegarán hasta los 15.7°C. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la noche. El pronóstico del viento indica ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h.

Observaciones astronómicas

A continuación, las observaciones astronómicas para este domingo: el sol saldrá a las 07:37 y se pondrá a las 17:06. Esto ofrecerá una hermosa oportunidad para disfrutar los atardeceres de invierno en la ciudad.