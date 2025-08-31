Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Estado del clima

Pronóstico del tiempo en Formosa

Este domingo 31 de agosto de 2025, en la ciudad de Formosa, se espera que el clima sea predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana.

Las temperaturas durante el día irán desde una mínima de 7.9°C hasta una máxima de 20.5°C. La humedad prevista es del 41%, lo cual es relativamente cómoda para realizar actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Por la tarde y hacia la noche, Formosa mantendrá un ambiente similar con condiciones nubosas y temperaturas que rondan los valores mencionados. La intensidad del viento puede alcanzar hasta los 22 km/h, por lo que se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre.

Con respecto a la humedad, no se esperan cambios significativos, aun cuando el viento puede incrementar la sensación térmica. El aire seguirá siendo relativamente seco.

Se sugiere vestir en capas para ajustar la temperatura corporal al clima cambiante a lo largo del día.