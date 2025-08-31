Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima en Jujuy
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 31 de agosto de 2025, 06:02

Pronóstico del clima para hoy en Jujuy

En la mañana, Jujuy mostrará un entorno climático con cielos parcialmente nubosos y temperaturas frescas que rondarán los 4.2°C. La sensación de humedad estará presente, alcanzando un 46%. Los vientos soplarán de manera ligera a una velocidad máxima de 6 km/h, permitiendo que las actividades al aire libre se realicen con normalidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, las condiciones en Jujuy mantendrán una tendencia similar. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, acompañada por cielos que seguirán parcialmente cubiertos. Los vientos ganarán algo de intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 10 km/h. La probabilidad de precipitación sigue siendo baja, por lo que no se espera lluvia.