Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima en Jujuy

Pronóstico del clima para hoy en Jujuy

En la mañana, Jujuy mostrará un entorno climático con cielos parcialmente nubosos y temperaturas frescas que rondarán los 4.2°C. La sensación de humedad estará presente, alcanzando un 46%. Los vientos soplarán de manera ligera a una velocidad máxima de 6 km/h, permitiendo que las actividades al aire libre se realicen con normalidad.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y la noche, las condiciones en Jujuy mantendrán una tendencia similar. La temperatura máxima alcanzará los 18.4°C, acompañada por cielos que seguirán parcialmente cubiertos. Los vientos ganarán algo de intensidad, con ráfagas que podrían llegar hasta los 10 km/h. La probabilidad de precipitación sigue siendo baja, por lo que no se espera lluvia.