Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima en Salta
Canal 26
Por Canal 26
domingo, 31 de agosto de 2025, 06:03

Hoy, el clima en Salta tendrá como protagonista cielos parcialmente nubosos durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Se prevé una relativa humedad del 47% lo cual proporcionará un ambiente fresco. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que no representará una gran molestia para quienes transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, el día continuará con su tendencia parcialmente nubosa y se registrarán temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 21.2°C. La brisa del viento, con ráfagas de hasta 9 km/h, junto al posible incremento de la humedad al 91%, podrían generar una sensación más fresca de lo habitual. Para quienes decidan disfrutar de la tarde y noche al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 31 de agosto de 2025

Este domingo, los primeros rayos del sol aparecerán a las 08:03, brindando un amanecer relativamente tardío. El atardecer se producirá a las 18:02, lo que ofrecerá un día con suficiente luz para disfrutar actividades al aire libre.