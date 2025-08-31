Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima en Salta

Hoy, el clima en Salta tendrá como protagonista cielos parcialmente nubosos durante las primeras horas del día. Las temperaturas mínimas rondarán los 3.4°C. Se prevé una relativa humedad del 47% lo cual proporcionará un ambiente fresco. El viento soplará a una velocidad máxima de 8 km/h, lo que no representará una gran molestia para quienes transiten al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde, el día continuará con su tendencia parcialmente nubosa y se registrarán temperaturas que podrían alcanzar un máximo de 21.2°C. La brisa del viento, con ráfagas de hasta 9 km/h, junto al posible incremento de la humedad al 91%, podrían generar una sensación más fresca de lo habitual. Para quienes decidan disfrutar de la tarde y noche al aire libre, se recomienda llevar una chaqueta ligera.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 31 de agosto de 2025

Este domingo, los primeros rayos del sol aparecerán a las 08:03, brindando un amanecer relativamente tardío. El atardecer se producirá a las 18:02, lo que ofrecerá un día con suficiente luz para disfrutar actividades al aire libre.