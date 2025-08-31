Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Pronóstico Diario

Clima en la mañana de San Juan

Este domingo en San Juan, se espera que el clima comience con un sol tenue, presentando un cielo parcialmente nuboso durante las primeras horas. La temperatura mínima rondará los 9.2°C, ofreciendo una agradable sensación matinal. Los vientos soplarán del suroeste a una velocidad promedio de 11 km/h, lo que contribuirá a una sensación fresca en el aire. La humedad en este tramo del día se estima en torno al 33%, marcando niveles aceptables para esta época del año.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avanza la tarde, en San Juan, es esperado un aumento progresivo de la temperatura, alcanzando un máximo de 20.4°C. Aunque el día transcurrirá sin precipitaciones significativas, el cielo se mantendrá con nubes dispersas. Los vientos continuarán a lo largo del día, siendo más intensos hacia la tarde con ráfagas de hasta 17 km/h. Importante: no se espera lluvia, lo cual resulta ideal para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 31 de agosto de 2025

El amanecer en San Juan se producirá a las 08:29. El ocaso está previsto para las 18:37, permitiendo disfrutar de más de diez horas de luz diurna. Estas condiciones son propicias para observar el fenómeno del anochecer si el cielo se mantiene despejado.