Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este domingo 31 de agosto de 2025

Clima Hoy

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

A lo largo de esta mañana en Santa Cruz, se prevé un comienzo con el cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán en torno a los 3.4°C, lo que sugiere un ambiente fresco desde temprano. Los vientos soplarán con una velocidad media máxima de 25 km/h, manteniendo el día con cierta sensación de frescura gracias a su presencia constante. Además, la humedad alcanzará el 80%, siendo un indicador de un día húmedo en la región.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Al avanzar hacia la tarde y noche, el clima en Santa Cruz continuará con condiciones parcialmente nubosas. Las temperaturas subirán ligeramente, alcanzando un máximo de 7.3°C. Durante este periodo, la velocidad del viento permanecerá en torno a los 25 km/h, asegurando que el frío se mantenga en el aire. La probabilidad de precipitaciones es mínima, por lo que no se espera lluvia, permitiendo disfrutar de una tarde y noche relativamente tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 31 de agosto de 2025

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol salió a las 09:40 y se pondrá a las 17:34, dando un amplio margen para aprovechar las actividades al aire libre. Con un día mayoritariamente seco a la vista, es una oportunidad ideal para disfrutar de las vistas naturales que ofrece la región de Santa Cruz durante este tiempo parcialmente nuboso.